Mazda, yeni CX-5 üzerinde çalışmaya başladı Mazda'nın geçen yıl en çok sattığı model olan CX-5, yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

Japon otomobil üreticisi Mazda'nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında 3 milyondan fazla satan CX-5 modeli, geçtiğimiz yıl kasım ayı itibarıyla ülkemize giriş yapmıştı.

Mazda CX-5 yenileniyor

365 bin 135 ile Mazda'nın geçen yıl en çok sattığı model olan CX-5, yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

Mazda, CX-5'in yeni versiyonunu CX-50 ve CX-90 ile birlikte bayilere getirecek. Yeni model güncel kardeşi ile benzer bir kuruluma sahip olacak. Dört silindirli motor ve önden çekiş yine standart olacak.

Mazda, Toyota RAV4 ve Corolla Cross'ta kullanılan hibrit sistemi yeni CX-5 için kullanmak istiyor.

Öte yandan, Mazda'nın 2025 yılına kadar üç elektrikli, 5 PHEV ve 5 yarı hibrit model tanıtacağı açıklanmıştı. Bu modellerden birinin CX-5 olacağı öne sürülüyor.