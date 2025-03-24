Merakla beklenen MG 7, yakında Türkiye'de

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Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla dikkat çeken MG 7, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

MG'nin köklü yarış mirasını modern tasarım trendleriyle birleştiren MG 7, 4884 mm uzunluğu, 1889 mm genişliği ve 1447 mm yüksekliğiyle dikkat çekici bir görünüme sahip.

2778 mm'lik aks mesafesi, iç mekânda geniş ve ferah bir yaşam alanı sunarken, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, aktif spoyler, Hunter LED farlar, 19 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve çerçevesiz kapı tasarımı gibi detaylar, araca güçlü ve dinamik bir duruş katıyor.

KONFOR VE TEKNOLOJİ İÇ İÇE

MG 7'nin geniş ve konforlu kabini, her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Özel tasarımlı koltuklar, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar, ısıtma fonksiyonu, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar gibi özellikler konforu artırırken, 360 derece kamera park işlemlerini kolaylaştırıyor.

9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, kabinde üst düzey bir atmosfer yaratıyor.

Sürücü odaklı kokpit tasarımında, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı UniScreen teknolojisi standart olarak sunuluyor. Ambiyans aydınlatma ise iç mekânda ferahlık hissini artırıyor.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR SEÇENEĞİ

MG 7, verimli 1.5L turbo benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulacak.

170 PS güç ve 275 Nm tork üreten motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaştırıyor. 7 lt/100 km'lik karma yakıt tüketim değeriyle sınıfında iddialı bir verimlilik sunan MG 7, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış ve üst düzey güvenlik özelliklerine sahip. Aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken modele görsel bir şıklık katıyor.

MG 7, farklı yol koşullarında sürücünün ihtiyacı olan sürüş deneyimini sunan sürüş modu seçme özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Dinamizm ve konforu bir arada sunan MG 7, Türkiye'deki lüks sedan pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.