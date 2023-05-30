Mercedes, ABD'de binlerce aracı geri çağırıyor Mercedes, hız göstergesi sorunu nedeniyle ABD'de 7 bin 500 aracını geri çağırma listesine ekledi.

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programı başlatıyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, hız göstergesi sorunu nedeniyle ABD'de 7 bin 500 aracını geri çağırma kararı aldı.

Bı sorun, araç sahiplerinin gerçek hızları ne olursa olsun hız göstergesinde 0 mph görmelerine neden olabilen ESP yazılımındaki bir sorundan kaynaklanıyor.

Sorun, aracın hızını doğru bir şekilde gösterilmemesinin yanı sıra, ABS, ASR ve EBD gibi direkt olarak ESP'ye bağlı teknolojilerin işlevselliğini de etkileyebilir. Bu da sürücülerin araç kontrolü ve güvenliği konusunda zorluklar yaşamasına yol açabilir.

Bayilerde güncelleme yapılacak

Mercedes, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi hazırladığı. Güncelleme, 18 Temmuz'dan itibaren bayilerde yapılacak.

Mercedes, bu sorunla ilişkili olabilecek 96 adet rapor bulunduğunu, ancak şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma vakasıyla karşılaşmadıklarını söyledi.