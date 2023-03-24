Mercedes-Benz çalışanlarına rüşvet suçlaması Mercedes-Benz'in Almanya'daki Sindelfingen fabrikasının, Alman savcılar tarafından yolsuzluk suçlaması ile arandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in şu sıralar kendi ülkesinde başı dertte. Mercedes-Benz'in Almanya'daki Sindelfingen fabrikasının, Alman savcılar tarafından yolsuzluk suçlaması ile arandığı belirtiliyor.

İki Mercedes-Benz çalışanına, ticari işlemlerde rüşvet alma suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Telefon ve bilgisayara el konuldu

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, yetkililerin Stuttgart'ın güneybatısındaki fabrikada yapılan aramalarda bir cep telefonu ve bilgisayara el konulduğu belirtildi.

İsmi paylaşılmayan bir Mercedes-Benz sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davada yaralanan taraf biziz ve şikayette bulunduk. Yetkililer ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz." dedi.

Konuyla ilgili Mercedes cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.