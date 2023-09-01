Mercedes-Benz GLA Türkiye’de! İşte fiyatı Mercedes-Benz, kompakt SUV segmentindeki temsilcisi GLA modelini yenileyerek ülkemizde satışa çıkardı.

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Mercedes-Benz, makyaj operasyonundan geçirdiği GLA Serisi'ni Türkiye'de yollara çıkardı.

Otomobil, güncel halinde tek bir donanım paketi ve tek bir motor seçeneği ile satışta olacak.

Yeni radyatör ızgarası, yenilenen ön tampon, güçlendirilen LED ön farlar ve LED arka stop lambaları göze çarpan yenilikler arasında. Ayrıca 19 ila 20 inç jant seçenekleri opsiyonlar arasına eklendi.

Yeni Mercedes-Benz GLA teknik detaylar

yeni GLA'nın benzinli motoru elektrik destekli çalışıyor. Dört silindirli motor seçeneği ile standart olarak yedi vitesli DCT çift kavramalı şanzımanla donatıldı.

Yarı hibrit sistemde kayış tahrikli marş jeneratörü ile ek 48 voltluk entegre güç kaynağı yer alıyor. Bu ilk kalkış veya ara hızlanma anında, anlık olarak 10 kW ek güç anlamına geliyor.

Ayrıca GLA’da ilk kez olarak Römork Manevra Yardımcısı da yer alıyor. Bu özellik kamera desteği ile geri manevrayı kolaylaştırıyor.

Bunun için, 360 derece kameralı Park Paketi ile ESP römork stabilizasyonuna sahip römork bağlantısı gerekiyor.

Mercedes-Benz GLA Türkiye fiyatı

Ülkemizde satışa sunulan GLA 200, sadece AMG paketi ile alınabiliyor. Otomobilin satış fiyatı ise 2 milyon 473 bin 500 TL.