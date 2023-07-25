Mercedes-Benz'in elektrikli araç satış merkezi Çin olacak Mercedes-Benz CEO'su, 2025 yılından başlayarak yeni nesil elektrikli araç satış kampanyasının merkezinde Çin'in yer alacağını söyledi.

ensonhaber.com

Almanya'da yayınlanan Automobilwoche dergisine konuşan Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, 2025 yılından başlayarak yeni nesil elektrikli araç satış kampanyasının merkezinde Çin'in yer alacağını açıkladı.

Mercedes-Benz, 2021 yılında yayınladığı strateji çerçevesinde yeni araç platformlarında 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araçlar üretecek.

Çin, Mercedes-Benz için halihazırda en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor, ancak Çin'il elektrikli araç pazarının yüzde 81'ini yerel markalar kontrol ediyor.

Modeller gözden geçiriliyor

Üst düzey bir yönetici, şirketin yaklaşmakta olan MB.EA platformuna dayalı olarak Çin'de piyasaya sürmeyi planladığı modellerin, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşıladıklarından emin olmak için gözden geçirildiğini söyledi.

Çin'in en büyük iki otomobil üreticisi Beijing Automotive Group ve Geely Başkanı Li Shufu'nun da Mercedes-Benz'de önemli bir hissesi var.