Mercedes, otomatik sollama özelliğini Avrupa'da yayınladı Avrupa'daki Mercedes müşterileri, artık yeni E-Serisi'nde otomatik sollama özelliğini sipariş edebilecek.

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Teknolojinin hızla ilerlemesi, otomotiv sektörünü de etkisi altına alıyor. Son yıllarda elektrikli araçların popülaritesindeki artış, üreticileri daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya yöneltiyor.

Bu bağlamda, elektrikli araçlarda otomatik şerit değiştirme teknolojisi, sürücülerin güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla geliştirilen son derece önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Mercedes, Avrupa'ya getirdi

Avrupa'daki Mercedes müşterileri, artık yeni E-Serisi'nde otomatik sollama özelliğini sipariş edebilirler.

Kuzey Amerika'da C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi ve EQ serilerinde zaten bu özellik mevcut. Ancak Alman şirket, Avrupa trafik koşullarına uyacak şekilde özelliğin yeniden geliştirildiğini söylüyor.

Şerit değiştirme nasıl çalışıyor

Mercedes'in Otomatik Şerit Değiştirme (ALC) sistemi, 'Aktif Direksiyon Yardımı ile Distronic Aktif Mesafe Asistanı ile birlikte çalışıyor.

Otomobil, saatte 80-144 km arasında bir hızla gidiyorsa ve önde daha yavaş bir araç algılarsa, şerit değiştirmeyi başlatıyor ve öndeki aracı sollayabiliyor. Ancak bu özellik, otomobil sadece kesikli yol çizgisi algıladığında devreye giriyor.

Otomatik şerit değiştirme teknolojisi, yüksek düzeyde hassas sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmalarının birleşimiyle çalışır. Araç çevresindeki trafik akışını ve çevresel faktörleri sürekli olarak izleyen bu sistem, oldukça karmaşıktır.

Diğer pazarlarda zaten bu özelliğe sahip olan Mercedes'in yanı sıra, Tesla'da da bir yardımlı şerit değiştirme işlevi mevcut.