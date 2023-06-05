Mercedes, Renault'nun yeni elektrikli van projesine katılmayacak Mercedes Benz Group, Fransız şirket Renault'nun FlexEvan elektrik projesinde yer almayacak.

ensonhaber.com

Renault'nun kamyonet alanında uzun süredir ortağı olan Mercedes Benz Group, Fransız şirketin FlexEvan elektrik projesinde yer almayacak ve bunun yerine kendi elektrikli aracına odaklanacak.

2026'da piyasaya sürülmesi planlanan FlexEvan, Renault ve Nissan markaları için geliştiriliyor ve kaynaklar, buna İsveçli Volvo'nun sahibi olduğu bir marka olan Renault Trucks'ın da katılabileceğini söylüyor.

Mercedes doğruladı

Bir Mercedes sözcüsü, grubun farklı bir platformda orta boy veya büyük bir minibüs piyasaya sürme planı olmadığını doğruladı.

Renault, uzun süredir Mercedes ile minibüs alanındaki iş birliğini genişletmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.