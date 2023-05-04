Mercedes, Türkiye'de internetten satış dönemini başlatıyor Mercedes-Benz, Türkiye’de hayata geçirdiği müşteri odaklı yeni satış modelini duyurdu.

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Mercedes-Benz, Türkiye’de müşteri odaklı yeni satış modelini hayata geçiriyor.

Mercedes-Benz’in lüks stratejisinin de bir parçası olan bu satış modelinde, bayiler acentelere dönüşüyor.

15 Mayıs'ta devreye alınacak

15 Mayıs’tan itibaren devreye alınacak Online Store veya acenteler aracılığıyla müşteriler, araç stoklarını gerçek zamanlı ve şeffaf biçimde takip edebilecek.

Ayrıca müşteriler, ülke genelinde geçerli olacak tek fiyatla diledikleri araç modeline ulaşabilecekler.

Araçlarını teslim almak istedikleri Mercedes-Benz acentesini seçen müşterilere faturalar Mercedes-Benz Otomotiv tarafından kesilirken; araç tescil, plaka ve teslim işlemlerini ise acenteler yürütmeye devam edecek.

Yeni iş modeliyle birlikte kilit rol oynamaya devam edecek olan Mercedes-Benz acenteleri, artık stok bulundurmak zorunda olmadıklarından finansal ve piyasa dalgalanmalarına dair riskleri azalacak, ülke genelindeki tek fiyat politikasıyla müşteri talep ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma imkânı bulacaklar.

Acenteler, daha önceden olduğu gibi ürün danışmanlığı, test sürüşü, araç teslimi, ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, aksesuar satışı ve teknik servis gibi konularda hizmetlerine devam edecek.