Mercedes'in ilk çeyrek gelirleri dibe vurdu

Mercedes'in 2020 ilk çeyrek verileri açıklandı. Şirketin gelirlerinde sert düşüş dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Alman otomobil ülkeleri, geçtiğimiz haftalarda Angela Merkel'den yardım istemişti.

Şirketlerin açıkladığı son rakamlar, yardım istemekte ne kadar haklı olduklarını gösteriyor.

Alman otomobil devi Mercedes, 2020'de net karının keskin düşüş gösterdiğini ve cirosunun da azaldığını duyurdu.

GELİRLER ÇAKILDI

Mercedes markasının üreticisi Daimler'in verilerine göre, şirketin vergi sonrası net kârı 2020'nin ilk çeyreğinde 168 milyon euro seviyesine kadar geriledi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise şirketin net kârı 2,15 milyar euro seviyesindeydi.

Hissedarlara dağıtılabilir net kâr ise 2,1 milyar eurodan 94 milyon euro seviyesine düştü. İlk çeyrekte ciro da yüzde 6 azalarak 37,22 milyar euro oldu.