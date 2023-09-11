MG Cyberster, gelecek yıl Türkiye'de satışa çıkacak MG, 2024 yılındaki 100. yıl kutlamaları sebebiyle yollara çıkarmayı planladığı MG Cyberster modelini ülkemize de getirmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

İngiliz otomobil markası MG, Cyberster isimli elektrikli 2 kişilik roadster modelini Münih’teki IAA Mobility fuarında sergiledi.

2024 yılındaki markanın 100. yıl kutlamaları sebebiyle yollara çıkarmayı planladığı MG Cyberster'in 2024’ün yaz aylarında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanıyor.

Elektrikli tavan mekanizmasıyla yaklaşık 15 saniyede coupe’den roadster’a dönüşebilen MG Cyberster, tek ya da çift elektrikli motorlarıyla yüksek performans sunacak.

500 km'den fazla menzil sunacak

Otomobilin, WLTP normlarına göre 500 km’nin üzerindeki elektrikli menziliyle de yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

Fuarda seri üretim versiyonuyla sergilenen iki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor.

MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile, köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor.

Cyberster’ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG markasının zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor.