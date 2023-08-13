MG Marvel R Electric Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı MG’nin (Morris Garages) yeni modeli Marvel R Electric ülkemizde satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

Yılın ilk 7 ayında ülkemizde en çok elektrikli otomobil satan marka olarak dikkatleri üzerine çeken MG (Morris Garages), yeni Marvel R Electric modelini ülkemize getirdi.

Luxury ve Performance versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlayan yeni modelin her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar bulunuyor.

MG Marvel R Electric özellikleri

MG’nin Türkiye’deki ilk 4x4 otomobili unvanını kazanan Marvel R Electric Performance 288 HP güç ve WLTP’ye göre 370 kilometre menzil; çift motorlu, arkadan itişli Luxury versiyonu ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik WLTP menzil sunuyor.

Üç elektromotorla donatılan Performance versiyon 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s’lik maksimum hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu da ispatlıyor.

İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan Marvel R Electric’in Performance olarak isimlendirilen dört tekerlekten çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 HP) güç ve 469 km şehir içi menzil sunuluyor.

Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve menzil şehir içi kullanımlarda 526 km’ye ulaşıyor.

Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip.

Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor.

Türkiye fiyatı

Markanın geniş ürün gamına eklenen Marvel R Electric, 2 milyon 989 bin TL’lik başlangıç fiyatı ile premium segmentteki yerini aldı.