Mitsubishi Space Star Türkiye'de satışa çıktı

Mitsubishi’nin ekonomik güç ünitesi ile öne çıkan yeni Space Star modeli, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi’nin b segmentindeki otomobili olan Space Star, yenilenmiş versiyonu ile ülkemizde satışa sunuldu.

Mitsubishi'nin 2020 L200 ve 2020 ASX modellerinde de kullandığı Dynamic Shield adlı yeni tasarım dile ile dikkat otomobil, sportif görünümü ile her zamankinden çok daha iddialı bir görünüme sahip.

Kaput, kanatlar, tampon, ızgara ve far sistemi dahil, ön taraftaki tüm tasarım ögeleri yenilenen otomobil, yenilenen LED arka farlarıyla da dikkat çekiyor.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

2020 Space Star’ın kalbinde, yüksek verimli yeni INVECS-III CVT şanzımanla birleştirilen 1.2 litre hacimli bir motor yer alıyor.

3 silindirli olan bu ünite, 80 beygir güç ve 106 Nm tork üretebiliyor. Mitsubishi, aracın düşük yakıt tüketimi sağlayan çevreci motoru sayesinde düşük bir karbondioksit (CO2) salınımına sahip olduğunu belirtiyor.





2020 Space Star, yeni metalik Kum Sarısı, Elmas Beyaz renklerine ek olarak Metalik Kırmızı, Deniz Mavisi, Titanyum Gri, Yıldız Grisi, Kosmos Siyah ve Şiraz Kırmızısı gibi pek çok renk seçeneği ile geliyor.

FİYAT

Türkiye pazarına giriş yapan aracın peşin satış fiyatı ise 127 bin 900 TL olarak açıklandı.