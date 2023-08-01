Mitsubishi'den kompakt SUV! İlk görüntüler geldi Mitsubishi, yeni kompakt SUV modelinin dış tasarımını gösteren görüntüleri paylaştı. İşte otomobil hakkında son gelişmeler.

ensonhaber.com

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Mitsubishi, yeni kompakt SUV modelini 2023 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

10 Ağustos'ta sergilenecek yeni otomobilin tasarımını gösteren bazı görüntüler paylaşıldı ve çeşitli bilgiler verildi.

Boyut açısından, Mitsubishi'nin kompakt crossover modeli 4390 mm uzunluğa, 1810 mm genişliğe ve 1660 mm yüksekliğe sahip.

Henüz iç mekânı tam olarak açıklamamış olsa da crossover modelin, Yamaha ses sistemiyle donatılacağı biliniyor.

Motor1 Türkiye'nin haberine göre, yeni kompakt crossover, başlıca Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesi için tasarlanmış olmasına rağmen, küresel pazarda da yer alabilecek.

İlk teslimatlar kasımda

Tanıtımdan sonra, araç Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia tesislerinde üretilecek ve müşterilere kasım ayından itibaren gönderilecek.

Yeni model, Mitsubishi'nin geliştirdiği özellikler ve tasarım ile Güneydoğu Asya bölgesindeki otomobil pazarında dikkat çekmeyi hedefliyor.

Özellikle tasarım ve teknik özellikleriyle ilgilenen otomobil severler, bu tanıtımı heyecanla beklemeye başladı.