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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, otomobil piyasasına yönelik alınan kararların ardından ikinci el ve sıfır araçlarda fiyatların düşeceğini, bu düşüşün kampanyalarla yüzde 25'leri bulacağını söylemişti.

Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Mus-Car yöneticisi Mustafa Akan, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasada hak yerini buldu"

Aslında yıllardır sürdürdüğümüz sistem geri geldi, fiyatlar geriledi, hak yerini buldu diyebiliriz. Bugünün şartlarında 850 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arası, modeline ve kilometresine göre lüks araçları şu anda alabilirsiniz.



Ancak orta segmentin fiyatlarının çok düşeceğini düşünmüyorum. otomobil camiası bu durumu öngöremedi. Otomobil dünyası, bunu öngörüp bu şekilde ilerlerse çok daha sağlıklı ve dürüst ticaret yapabilirler.



Kaplama malzemeler yurt dıından geliyor. Bunları yapanlar da iş ortaklarımız, zaman zaman biz de kaplatabiliyoruz. Boyamaktansa kaplatmak çok daha iyi olabiliyor. Kaplama fiyatları 40 bin liradan 150 bin liraya kadar çıkıyor.