Nissan, efsanevi SUV modeli Xterra'yı yeniden satışa çıkaracak

Nissan, uzun süredir beklenen Xterra modelinin dönüşü için çalışmalarını hızlandırdı ve Las Vegas'taki bayi toplantısında aracın ilk detaylarını paylaştı.

Marka, popüler SUV modelini modern bir yaklaşımla yeniden tasarlayarak 2028 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Yeni Xterra, tamamen yeni bir şasi üzeri gövde platformu üzerinde yükselecek ve geçmişten ilham alan radikal bir tasarıma sahip olacak.

Bayi temsilcileri, aracın agresif bir duruşa, büyük bir ızgaraya ve sert bir arazi karakterine sahip olduğunu belirtiyor.

FİYAT ETİKETİ VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Şirket yetkilileri, üçüncü nesil Xterra'nın 40 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulacağını öngörüyor.

Yeni mimarinin hibrit veya şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerini destekleyeceği ve bu altyapının Pathfinder ile Frontier modellerinde de kullanılacağı ifade ediliyor.

ALTIMA İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Nissan'ın gelecek planlarında sedan modelleri için de önemli değişiklikler bulunuyor.

Orta sınıf sedan Altima'nın 2027 yazında üretimden kaldırılacağı ve Sentra'nın markanın tek sedan temsilcisi olarak kalacağı açıklandı.