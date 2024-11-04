Nissan'dan yeni model: Renault Twingo'yu temel alacak

Haber Merkezi

Renault Grubu'nun elektrikli araç odaklı Ampere birimi, Renault-Mitsubishi-Nissan ortaklığının bir parçası olarak Nissan markası altında yeni bir şehir otomobili geliştirmek için çalışmalara başladı.

Bu yeni model, Renault'nun geçtiğimiz aylarda yenilediği Twingo ile aynı platformu kullanacak.

1990'ların popüler hatchback modeli Twingo'nun elektrikli versiyonu, ilk olarak Volkswagen ile ortak bir proje olarak tasarlanmıştı.

Ancak Alman üretici projeden çekilerek kendi platformunu geliştirme kararı aldı. Bu nedenle proje tamamen Renault tarafından tamamlandı.

Nissan cephesinde ise CEO Makato Uchida, yeni modelin "çekici ve uygun fiyatlı" olacağını belirtti.

YENİ MODEL SLOVENYA'DA ÜRETİLECEK

Ampere ekibi, Twingo'nun kardeş modelinin yanı sıra Mitsubishi markası altında bir kompakt SUV de geliştirmeyi planlıyor.

Ancak bu SUV modeli hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor. Kesin olan şu ki, Micra üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde üretim maliyetlerinin nasıl düşürüleceği konusunda önemli deneyim kazanılmış durumda.

Renault CEO'su Luca De Meo, yeni projeler hakkında yaptığı açıklamada, "Proje çok ama çok iyi gidiyor. Programa ve bütçeye uygun gidiyoruz." dedi.

Nissan için geliştirilen bu yeni model, Slovenya'daki Novo Mesto fabrikası nın üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlayacak.

Renault Grubu ile Slovenya hükümeti arasında temmuz ayında imzalanan anlaşmaya göre, fabrikada yıllık 150 bin araç üretilmesi hedefleniyor.