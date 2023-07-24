Opel duyurdu! Her modelin elektrikli versiyonu olacak Opel, 2024 yılında tüm modellerinin birer elektrikli versiyonunu satışa çıkaracağını açıkladı.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiği şu günlerde logolarını yeniliyor.

Opel, 2024'te yeni modellerinde kullanacağı ikonik 'şimşek' logosunu geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu, aynı zamanda yeni modellerin de habercisi.

Her Opel modelinin bir de elektriklisi olacak

Opel, 2024 yılında tüm modellerinin birer elektrikli versiyonunu satışa çıkaracağını açıkladı.

2028 yılında tamamen elektrikli bir otomobil markası olma hedefi için yol haritasını açıklayan marka, kısa süre içinde yeni Crossland modelini elektrikli bir versiyonla tanıtacak.

Opel, 2024 elektrikli araç atağını 2024’te çıkacak yeni Crossland ile başlatacak. Markanın 2024 yılında piyasaya sunmaya hazırlandığı yüzde 100 elektrikli yeni Crossland, her Opel modelinin elektrikli bir versiyona sahip olmasının da ilk adımı olacak.

Elektrikli araç pazarında Rocks Electric, Combo-e Life, Zafira-e Life, Corsa ve Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonları ile boy gösteren Opel, geçtiğimiz günlerde Astra Elektrik modelini de ürün gamına eklemişti.

Opel'in elektrikli araç ailesine önümüzdeki yıl kompakt SUV Grandland’ın tamamen elektrikli versiyonu da katılacak.