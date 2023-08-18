Otomobil üreticisi olmayan markaların ürettiği 10 harika araç Otomobilleri sadece otomobil üreticileri mi üretir? Tarihte otomobille ilgisi olmayan birçok marka, ilginç araçlarıyla karşımıza çıktı. Bu haberimizde, bu araçlardan 10 tanesine göz atacağız.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi yeni elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkmaya başladı. Öte yandan, artık teknoloji şirketlerinin de kendi otomobillerini ürettiğini görüyoruz.

Örneğin Huawei, Xiaomi ve Sony gibi şirketler, çeşitli ortaklıklar kurarak otomobil pazarına girmeye başladı.

Tarihte dikiş makinesi üreticilerinden uçak üreticilerine, silah üreticilerinden televizyon üreticilerine kadar birçok şirket otomobil üreterek piyasaya sürdü.

Şimdi sizlerle birlikte, otomobil üreticisi olmayan markaların ürettiği 10 harika araca yakından bakalım.

1. Steinway

1888'de New Yorklu piyano yapımcısı William Steinway, New York'ta Gottlieb Daimler adına lisans vererek Daimler Motor Company'yi kurdu.

Yani bildiğimiz otomobilin doğumundan sadece üç yıl sonra Daimler, Amerika'daki ilk Avrupalı ​​otomobil şirketi oldu. Steinway, 1896'da bir araba üretemeden yolun sonuna geldi ve varisleri Daimler'deki hisselerini General Electric'e sattı .

1904 yılına kadar ilk 'American Mercedes', Mercedes 45 hp'nin bir versiyonu üretildi ve bu modeller 1907'ye kadar yollarda kaldı.

2. Outspan MINI

Outspan, Güney Afrikalı bir portakal şirketidir. Şirket, 1970'lerin başında Sussex'teki Brian Thwaites şirketini Avrupa için bir tanıtım arabası yapması için görevlendirdi.

Bu kapsamda, Mini'nin şasisi üzerine portakal kabuğu dokusuyla tamamlanan çok gerçekçi turuncu bir gövde takıldı. Üretilen altı arabadan üçünün hala var olduğu biliniyor.

3. Boeing Car

2019'da Boeing ve Porsche, elektrikli bir uçan araba konsepti geliştirmek için bir araya geldiklerini duyurdu. Henüz adı açıklanmayan uçan arabanın neye benzeyebileceği ile ilgili olarak yukarıdaki görsel paylaşıldı.

4. Siemens Elektrische Viktoria

1840'lardaki telgraf benzeri icadıyla ünlenen ve bugün tüketim malları, trenleri, tıbbi ekipmanları ve bilişim teknolojileri ile tanınan Siemens, 1905'te elektrikli bir araba yaparak yarışa katıldı.

Elektrische Viktori , saatte 30 km azami hıza ve yaklaşık 60 km menzile sahipti. Araç üç gövde stilinde mevcuttu: dört koltuklu üstü açılır bir araba, bir kamyonet ve bir minibüs.

Sadece yaklaşık 50 adet satılan araba, daha sonra ilgi görmeyince yollara veda etti.

5. NVIDIA Roborace

ABD grafik işlemcisi devi Nvdia tarafından desteklenen Roborace sürücüsüz yarış arabası, Nvdia'nın Drive PX2 çipi tarafından destekleniyor.

6. Google Firefly

Google'ın otomotiv yan kuruluşu olan Waymo, 2009'dan beri sürücüsüz sistemler tasarlıyor.

Şirketin bugüne kadarki en popüler ürünü, direksiyon simidi veya pedalları olmayan sevimli böcek şeklindeki Firefly oldu.

Google'ın Mountain View genel merkezinin çevresindeki yollarda sık sık görülen bu araçlar, 2017 yılında yollara veda etti.

7. Michelin PLR

70'lerde Michelin, lastik testi için bir prototip araba yaptı. Citroën DS'ye dayanan ve iki Chevrolet büyük blok motoruyla çalışan aracın en dikkate değer özelliği 10 tekerlekli tasarımıydı.

Takma adı 'kırkayak' olan PLR, bir kamyon büyüklüğündeydi ve 9500 kg ağırlığındaydı . VE ortasında bir kamyon lastiği taşıyordu.

8. NASA 1

Uzaya gitmek çok güzel ama oradayken etrafta dolaşmak daha da güzel olurdu. İnsanoğlunun Ay'a ilk ayak basmasından bu yana, NASA dünya dışı keşifleri kolaylaştırmak için çeşitli araç türleri tasarlıyor ve üretiyor.

Yukarıdaki araç, 2017'de tanıtılan ve gezici bir laboratuvardan çok Batman'in arabasına benzeyen Mars araçlarından biri.

9. Kalashnikov Concerm

Rusya'nın Kalaşnikof'u en çok her yerde bulunan AK-47 saldırı tüfeğiyle ünlüdür, ancak son yıllarda şirket silah dünyasından ayrıldı.

2018'de şirket, IZH-21252 kombinasyonunu temel alan, retro görünümlü, Sovyet döneminden ilham alan bir hatchback olan CV-1'i ortaya çıkardı.

10. Maytag C

Maytag, şu anda Whirlpool'a ait bir Amerikan çamaşır makinesi üreticisidir. Şirket, 1893 yılında çiftçiler için yem makineleri yapmaya başladı ve 1905'te ilk çamaşır makinesini piyasaya sürdü.

Beş yıl sonra, Maytag'ın kurucusu, Duesenberg'lerin kurduğu Mason Otomobil Şirketi'ni satın aldı ve Maytag-Mason adı altında 1.500 araba üretti.