Otomotiv devi Porsche 60 yıllık logosunu değiştirdi Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Alman Porsche de eklendi.

60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche, diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih etti.

1930'lu yıllarda kurulan Porsche; 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logo değişiklikleri yaptı.

Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logonun eskisinden çok da farklı olmadığını söyleyebiliriz.

Porsche başkan yardımcısından logo açıklaması

Porsche başkan yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir.

Eski logo: