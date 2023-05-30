Otomotivde mayıs ayında tüm zamanların rekoru kırılabilir Yıl başından bu yana rekorların kırıldığı Türkiye otomotiv pazarında, mayıs ayında da bu trendin devam edeceği öngörülüyor.

ensonhaber.com

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.

Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de satışların sürekli olarak artması dikkat çekiyor.

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında da yüksek bir performans sergilediğini söyledi.

"Mayıs rekoru geliyor"

Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını söyleyen Hüsamettin Yalçın, şöyle konuştu: