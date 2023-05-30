Otomotivde mayıs ayında tüm zamanların rekoru kırılabilir

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.
Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de satışların sürekli olarak artması dikkat çekiyor.
Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında da yüksek bir performans sergilediğini söyledi.
"Mayıs rekoru geliyor"
Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını söyleyen Hüsamettin Yalçın, şöyle konuştu:
Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı satışı, 93 bin 904 adetle 2016 yılında gerçekleşmişti. Türkiye pazarının mayıs ayı ortalaması da 66 bin adet seviyesinde. Dolayısıyla bu 110 bin adetlik satış, Türkiye otomotiv sektörünün tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek mayıs ayı satışı olacak.