ÖTV düzenlemesi sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları belli oldu

İçten yanmalı motorlu otomobiller için ÖTV dilimlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖTV'Sİ ARTTI

Yeni düzenlemenin en çok etkilediği segmentlerden biri elektrikli araçlar oldu. Daha önce yüzde 10'dan başlayan en düşük ÖTV oranı, yeni kararla yüzde 25'e yükseltildi.

Elektrikli araçlardaki yeni ÖTV oranları artık lüks segmente doğru sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olarak uygulanacak.

TESLA, FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından Tesla, ülkemizin en popüler elektrikli otomobillerinden biri olan Model Y için güncel fiyat listesini yayınladı.

Yeni fiyatlandırmaya göre, bugüne kadar en uygun fiyatlı olan başlangıç seviyesi Tesla Model Y versiyonuna zam geldi.

Buna karşılık, orta donanım paketinin fiyatında ise ciddi bir indirim yapılarak daha erişilebilir hale getirildi:

Arkadan Çekiş: 2 milyon 120 bin 685 TL

Long Range Arkadan Çekiş: 2 milyon 377 bin 485 TL

Long Range Dört Çeker: 3 milyon 790 bin 479 TL

YENİLENEN MODEL Y NELER SUNUYOR

Fiyat değişikliğinin yanı sıra, yenilenen Model Y daha sessiz bir sürüş için geliştirilmiş gövde yapısı ve akustik camlar gibi özellikler sunuyor.

Kabin içinde ise arka yolcular için yeni bir dokunmatik ekran, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar ve 2.130 litreyi aşan geniş bagaj hacmi gibi konfor ve pratiklik odaklı iyileştirmeler bulunuyor.