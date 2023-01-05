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    Passat'ın yerini alacak model Volkswagen ID.7 tanıtıldı

    Las Vegas'taki CES 2023 fuarında Volkswagen ID.7'nin kamuflajlı ilk gösterimi gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 08:38
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:15
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    Passat'ın yerini alacak model Volkswagen ID.7 tanıtıldı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

    Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID.7'ye bırakıyor.

    Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,  CES 2023 fuarında ID.7 modelini resmen tanıttı.

    Volkswagen ID.7 neler sunuyor

    Las Vegas'taki CES 2023 fuarında Volkswagen ID.7'nin kamuflajlı ilk gösterimi gerçekleştirildi.

    Markadan araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmadı. Gelen bilgiler arasında 15 inçlik bir bilgi eğlence sistemi ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi dikkat çekiyor.

    volkswagen id7

    MEB platformu üzerine inşa edilecek araçla ilgili 700 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunduğu bilgisi bulunuyor.

    Volkswagen'in tanıttığı yeni ID.7 elektrikli sedanın, Passat modelinin yerini alması bekleniyor. CEO Thomas Schafer, "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak." dedi.

    volkswagen id7

    volkswagen id7

    volkswagen id7


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