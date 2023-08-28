Passat'ın yerini alacak! Tamamen elektrikli Volkswagen ID.7'nin Avrupa fiyatı belli oldu Volkswagen, nisan ayında tanıttığı yüzde 100 elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladığını duyurmuştu. Şimdi de otomobilin Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID.7'ye bırakıyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, CES 2023 fuarında ID.7 modelini resmen tanıtmıştı.

Seri üretim başladı

Volkswagen, nisan ayında tanıttığı yüzde 100 elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladığını duyurmuştu. Otomobil, Almanya'daki Emden fabrikasında banttan inecek.

ID.7 ilk olarak Pro isimli versiyonuyla piyasaya sürülecek. Bu versiyon, 82 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle 615 km'ye kadar sürüş menzili sunacak.

Daha sonra satışa sunulacak olan Pro S versiyonu ise 91 kWsa'lik bataryasıyla 700 km'ye kadar menzil vadedecek.

Gelecek yıl Türkiye'de

Yeni Volkswagen ID.7; Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Otomobilin Türkiye'ye gelişi 2024 yılını bulacak.

Volkswagen ID.7 Avrupa fiyatı

Yapılan açıklamalara göre, Volkswagen ID.7'nin Avrupa fiyatı 57 bin eurodan başlayacak.

Otomobilin ülkemize gelmesi halinde fiyatının 3 milyon TL'den başlaması bekleniyor.