Passat'ın yerini alacak! Tamamen elektrikli Volkswagen ID.7'nin üretimi başladı Volkswagen, nisan ayında tanıttığı %100 elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladığını duyurdu. Otomobil, Almanya'daki Emden fabrikasında seri üretime girdi.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID.7'ye bırakıyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, CES 2023 fuarında ID.7 modelini resmen tanıtmıştı.

Volkswagen ID.7 seri üretime girdi

Volkswagen, nisan ayında tanıttığı %100 elektrikli sedan modeli ID.7'nin üretimine başladığını duyurdu. Otomobil, Almanya'daki Emden fabrikasında banttan inecek.

Volkswagen, ID.7'nin yanı sıra fiyatı 25 bin euronun altında olan bir giriş seviye model ve yeni bir kompakt elektrikli SUV tanıtmayı planlıyor.

ID.7 ilk olarak Pro isimli versiyonuyla piyasaya sürülecek. Bu versiyon, 82 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle 615 km'ye kadar sürüş menzili sunacak.

Daha sonra satışa sunulacak olan Pro S versiyonu ise 91 kWsa'lik bataryasıyla 700 km'ye kadar menzil vadedecek.

ID.7’de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı “touch slider” gibi bir dizi yenilik karşımıza çıkıyor.

Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekânı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor.

Gelecek yıl Türkiye'de

Yeni Volkswagen ID.7; Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Otomobilin Türkiye'ye gelişi 2024 yılını bulacak.