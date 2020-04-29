Renault, 7 bin çalışanı ile Bursa'daki fabrikasını açtı

Koronavirüs nedeniyle üretime ara veren Oyak Renault, Bursa'daki fabrikasında üretime başladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu üreticilerden biri olan Renault, mart ayının ortasından bu yana ülkemizdeki üretimi durdurmuştu.

BURSA'DAKİ FABRİKA YENİDEN AÇILDI

582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu Bursa'daki üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçi yeniden göreve başladı.

1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, iş başı yapmadan önce aktarıldı.

''VERDİĞİMİZ ARADA ÖNLEMLERİ ARTIRDIK''

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, "Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır.

Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır.

Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.