Renault, artık Megane modelini üretmeyebilir

Renault'nun en başarılı modellerinden biri olan Megane için artık yolun soru göründü.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun en çok satan otomobillerinden biri olan Megane için, gelecek planları belirsizliğini koruyor.

Renault'un tasarım şefi Laurens van den Acker'in açıklamalarına göre, yüzünü elektrikli modellere dönen Fransız üretici, gelecekte Megane'in üretimine son verebilir.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Laurens van den Acker, yeni nesil Megane geliştirmek için harcanacak bütçenin elektrikli araçlara aktarılabileceğini belirtti.

''ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLLER BAZI MODELLERİN SONUNU GETİREBİLİR''

Acker, "Ürün gamımızda elektrikli modeller arttıkça, şuan satılmakta olan bazı modellerin sonu gelebilir. Hem elektrikli model hem de konvansiyonel model geliştirmenin maliyetini kaldıramayız. Megane bir süredir baskı altında olan bir segmentte yer alıyor. Paramızı, talebin arttığı segmentlere koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ÜÇÜNCÜ OTOMOBİL

Megane'in sedan versiyonu, Türkiye'de uzun yıllar boyunca en çok satılan otomobiller arasında bulunuyor.

2019'da 23 bin 211 adet satış rakamına ulaşan Renault Megane, Türkiye'nin en çok satılan üçüncü otomobil modeli olmuştu.

Megane'ın sedan versiyonu Oyak-Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç ediliyor.