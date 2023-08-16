Renault Austral 200 hp E-Tech Türkiye'de satışa çıkıyor Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor.

Daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulan Yeni Austral, 1 Haziran’dan itibaren Renault yetkili satıcılarında yerini almıştı.

Austral, yeni sürümüyle Türkiye'de

Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yeni bir deneyim sunuyor.

Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde yüzde 80'e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault'nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi “gelişmiş 4Control” ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor.

Teknik detaylar

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir 'e-motor' ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor.

Yüksek güç ve tork üretimine sahip elektromotor (50 kW ve 205 Nm), yüksek kapasiteli bir lityum iyon batarya (1,7 kWh / 400 V) ve ikisi elektrik, beşi hibrit mod olmak üzere 7 vitesli bir şanzıman sistemi ile tamamlanıyor.

Bu sayede E-Tech full hybrid teknolojisi 146kW/200 hp toplam güç üretebiliyor. Üstün sürüş keyfi ile yüksek verimlilik için optimize edilen sistem ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü, sarsıntısız vites değişimleri, canlı ve istekli hızlanma performansı sunuyor.

Renautl Austral Türkiye fiyatı

Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla satın alınabiliyor. Otomobilin ülkemizdeki fiyatı 1 milyon 926 bin TL olarak açıklandı. 1.3 mild hybrid 160 hp sürümünün fiyatı ise 1 milyon 706 bin TL'den satılıyor.