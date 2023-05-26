Renault Austral Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı Yeni Renault Austal, 1 Haziran’dan itibaren Renault yetkili satıcılarında müşterilerle buluşacak.

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Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor.

Daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni Austral, 1 Haziran’dan itibaren Renault yetkili satıcılarında yer alacak.

Yeni Austral neler sunuyor

Renault'nun SUV kategorisindeki temsilcisi ve değişen kalite anlayışının en somut göstergesi yeni Renault Austral, daha dinamik ve sportif Techno Esprit Alpine versiyonuyla ilk kez sunuluyor.

160 beygir mild hybrid motor seçeneği ile Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak oyeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşan 564 santimetreküp openR ekranları, multi-sense teknolojisi, 16 santimetre ileri geri hareket edebilen arka koltuklarıyla sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olarak öne çıkıyor.

Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

Yeni Austral’daki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor.

Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Renault Austral Türkiye fiyatı

Yeni Renault Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla ülkemizde satışa sunulacak.