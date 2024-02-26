Renault bünyesindeki spor otomobil üreticisi Alpine Türkiye'ye geliyor Renault çatısı altındaki spor otomobil markası Alpine, A110 modeli ile ülkemize giriş yapacak.

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Fransız otomobil üreticisi Renault, "Renault Sport" markasını 1976 yılında piyasaya sürmüştü.

Renault modellerindeki "R.S." amblemi de o zamandan bu yana yüksek kaliteli sürüş deneyimini vurguluyordu.

Sonrasında ise Renault, bu isimden vazgeçerek yüksek performanslı araçlarını "Alpine Cars" adıyla piyasaya çıkarmaya başladı.

Alpine Türkiye'ye geliyor

Alpine markası, yapılacak bir lansmanla birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Şirket, ilk olarak A110, A110S ve A110 GT modelleriyle ülkemizde satışlara başlayacak.

Otomobiller neler sunuyor

Giriş seviyedeki A110 modeli 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Otomobilin sıfırdan 100 km hıza ulaşma süresi ise 4,5 saniye.

GT versiyonunda ise motor, 300 beygir güce ve 340 Nm torka ulaşıyor. GT modelinin sıfırdan 100’e çıkma süresi ise 4,2 saniye olarak açıklandı.

Son olarak A110S ise GT’nin biraz daha üstünde bir deneyim sunuyor. Otomobilin beygir gücü ve 0-100 hızlanma süreleri GT ile aynı.

Araçların fiyatlarına yönelik henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı. Daha fazla detayın mart ayının başlarında belli olması bekleniyor. Otomobilin Avrupa satış fiyatı ise 54 bin 500 sterlinden başlıyor.