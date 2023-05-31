Renault CEO'su Euro 7 emisyon kuralları hakkında konuştu Renault CEO'su Luca de Meo, Avrupa Birliği'nin önerdiği Euro 7 emisyon kurallarının, otomotiv endüstrisini elektrifikasyon yolundan saptıracağını açıkladı.

Dünyada iklim değişikliğini tetikleyen unsurları ortadan kaldırmak için bazı standartlar getiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirmesi beklenen Euro 7 standartlarının öngörülenden daha pahalıya mal olacağını savunmuştu.

Renault CEO'sundan açıklama

Renault CEO'su Luca de Meo, Avrupa Birliği'nin önerdiği Euro 7 emisyon kurallarının, otomotiv endüstrisini elektrifikasyon yolundan saptıracağını söyledi.

Euro 7 düzenlemesine karşı süren mücadelede De Meo, mevcut şekliyle Euro 7 düzenlemesinin onaylanması konusunda Avrupa Birliği'ne amaçlarını ve niyetlerini gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.