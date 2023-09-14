Renault Clio 1 milyon TL'ye yaklaştı! İşte eylül ayı güncel fiyat listesi Renault Clio'nun eylül ayına özel açıklanan fiyat listesine yakından bakıyoruz. İşte güncel Renault Clio fiyatları.

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Bursa'daki fabrikada üretilen Renault Clio, yeni yıla girmemizle birlikte büyük bir fiyat artışı yaşamıştı.

Türkiye'nin en popüler otomobillerinden Renault Clio, motor ve donanım paketi seçeneklerini kaybetmiş ve tek bir paket olarak satışa sunulmuştu.

Renault Clio, artık yeniden Joy, Touch ve İcon olmak üzere üç farklı paket seçeneği ile satışa sunuluyor.

Joy paket, en 'boş' paket ve en uygun fiyatlı seçenek olarak fiyat listelerinin tepesinde yer alıyor.

Renault Clio fiyat listesi

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay hiçbir modele zam yapmadı.

Her ne kadar Clio modeline zam gelmese de önceki aylarda yaşanan artışlar, otomobilin fiyatını 800 bin TL'nin üzerine çıkardı. İşte Clio fiyat lsitesi:

1.0 65 bg, Benzinli Joy, Manuel - 826 bin 900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik - 857 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch, Manuel - 868 bin TL

1.0 90 bg, Benzinli Touch Otomatik - 959 bin 900 TL

1.0 90 bg, Benzinli Icon, Otomatik - 1 milyon 018 bin TL