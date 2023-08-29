Renault, gelecekteki SUV modelini duyurdu: Kardian Renault gelecekteki uluslararası B segmenti SUV modelinin adını açıkladı. Kardian isimli otomobil, ekim ayında tanıtılacak.

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Renault’nun uluslararası pazarlara yönelik yeni şehirli SUV’u Kardian olarak adlandırılacak.

Yeni B segmenti modeli, markanın Avrupa dışındaki pazarlarda yeni ürün atağının başlangıcını temsil ediyor.

25 Ekim'de tanıtılacak

YEni B SUV, 25 Ekim’de Rio de Janeiro’da Renault’nun yeni uluslararası stratejisini açıklayacağı bir etkinlikte tanıtılacak.

Araç hakkında B SUV sınıfında yani Clio bazlı bir otomobil olacağının haricinde bilgi verilmiyor.

Bazı iddialar ise modelin, Dacia Sandero Stepway'in Renault versiyonu olabileceği söyleniyor.

Dacia, Sandero'yu 2020 yılında güncellediğinde daha agresif görünüşlü Stepway versiyonunu tanıtmıştı. Sevilen model günümüzde ülkemizde de satışlarına devam ediyor.

Modelin motor seçeneklerine dair detaylar da açıklanmadı. Bununla birlikte, modelin içten yanmalı benzinli ve dizel seçenekleri olabilir. Dacia ise kendi ailesini, 2025'ten sonra elektriklendirmeye başlayacak.