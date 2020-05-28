Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığında yeni iş modeli

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakında yeni bir dönem hayata geçecek. Üç otomobil devi, rekabet ve karlılığın ön planda olduğu yeni bir iş modeline geçtiklerini açıkladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, yeniden eski günlerine dönmek için çözümler arıyor.

Salgın nedeniyle satışlarında büyük kayıplar yaşayan Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı, rekabetçiliği ve kârlılığı artırması hedeflenen yeni iş birliği modelini açıkladı.

Buna göre üye şirketler, ortaklarının ticari gelişimlerini desteklemek için kendi liderlik pozisyonlarını ve coğrafi güçlerini kullanarak ortak satın alma gibi alanlarda mevcut İttifak avantajlarını geliştirecek.

MADDELER KABUL EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, üç şirketin liderleri iş birliği yapacakları araçlar için lider-takipçi programı ilkelerini kabul etti. Bu ilkelere ise şu şekilde:

Platformdan üst gövdeye kadar ittifakın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak.

Her bir ürün segmenti için, lider şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak.

Her bir markanın lider ve takipçi araçlarının, uygun olduğu durumlarda üretimin gruplandırılması dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak.

Hafif ticari araçlarda lider-takipçi ilkesinin halihazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek.

Renault, Nissan ve Mitsubishi'nın geçtiği yeni iş modelinin, model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi bekleniyor.



