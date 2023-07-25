Renault, Türkiye'de yenilenmiş otomobil satışına başladı Renault'nun otomobillerin fabrikada yenilenmesi ve 2. el olarak satılmasına yönelik 'Refactory' uygulaması, Türkiye'de resmen başladı. İşte yeni sistemin tüm detayları.

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Ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatı adeta uçmuş durumda. Satışların düştüğünün farkında olan markalar, bazı düşük pazarlarda satışa çıkardıkları ucuz otomobillerini Türkiye'ye getirmek için çalışıyor.

Öte yandan Renault, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemizde de hayata geçirdi.

Fransız üretici, söz konusu uygulamayla ikinci el otomobillerini yenileyip uygun fiyata yeniden satışa çıkarıyor.

Fabrikanın bir bölümü yenileme için ayrılsı

Yapılan açıklamaya göre, Bursa'da bulunan fabrikanın belirli bir bölümü ikinci el otomobillerin bakım ve onarımları için hazır hale getirildi.

Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı bir açıklamada, fabrikadan ikinci el uygulamasının 2023 yılı içerisinde başlayacağını söylemişti.

Hangi araçlar yenilenecek

Renault, ilk aşamada yerli otomobilleri yenileyerek satışa sunacak. Bu kapsamda; Clio 4, Clio 5 ve Megane sedan araçlar, Bursa'daki fabrikanın "Refactory" bölümünde yeniden elden geçirildikten sonra satışa sunulacak.

Birkaç yıl sonra ise ithal otomobiller için yenilenme işlemi başlayacak ve bu modeller yine aynı şekilde fabrika çıkışlı ikinci el olarak satışa çıkacak.

Renault, 2 yıl garanti verecek

Renault'nun fabrikadan ikinci el uygulamasından araç satın alan müşterilere 2 yıl garanti verilecek.

Renault'nun yenilediği otomobiller, yine şirkete ait olan "RENEW" satış noktalarında tüketicilerle buluşacak. Şirket, şimdiden Türkiye genelinde onlarca satış noktası belirlemiş durumda.

Fiyatlar nasıl olacak

Renault tarafından yenilenip satışa sunulacak otomobillerin fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak söz konusu araçların, ikinci el fiyatlarına yakın bir fiyatla satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Renault, 'Refactory' uygulamasıyla 2025'ten itibaren dünya genelinde yılda 200 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Şirketin 2030 hedefi ise yılda 1 milyar euro gelir elde etmek.