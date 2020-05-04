Renault ve Honda'dan otomobil fiyatlarına zam geldi

Renault ve Honda, sıfır otomobillerinin anahtar teslim satış fiyatlarına zam yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarında üretimi durdurmuş ve bayileri kapatmak zorunda kalmıştı.

Bu üreticilerden ikisi olan Renault ve Honda, gerek koronavirüs salgını nedeniyle gerekse ülkemizde doların yükselmesiyle otomobil satış fiylatlarına zam yapma kararı aldı.

Bu kapsamda geçtiğimiz ay Honda, nisan ayı sonuna kadar Honda Civic Sedan modelinde 60 bin TL kredi tutarı için 18 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunmaya başlamıştı.

Nisan ayının sona ermesinin ardından fiyatlarını güncelleyen Honda, birçok modelde fiyat artışına gitti. Benzer şekilde Renault modellerinde de fiyat artışı gözlemlendi.

FİYATLAR ARTTI

Geçtiğimiz ay 153 bin TL seviyesinden satışa sunulan bir Honda Civic Sedan 1.6L Dream, yeni zamlar sonrası 157 bin 400 TL’ye kadar çıktı. Benzer şekilde diğer Honda modellerinde ve Renault markalı araçlarda da 5-10 bin TL arasında değişen fiyat artışları mevcut.

Bazı Honda ve Renault otomobillerin zamdan önceki ve zamdan sonraki fiyatları şöyle:

Honda:

Honda Civic 1.6L Dream (Düz, Benzin) – 153 bin TL / 157 bin 400 TL

Honda Civic 1.6L Elegance (Otomatik, Benzin) – 172 bin TL / 177 bin 300 TL

Honda Civic 1.5L Elegance (Düz, Benzin) – 181 bin TL / 186 bin 100 TL

Honda CR-V 1.5L Elegance (Otomatik, Benzin) – 287 bin TL / 293 bin 100 TL

Honda CR-V 1.5 Executive (Otomatik, Benzin) – 308 bin TL / 315 bin 100 TL

Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ (Otomatik, Hibrit) – 496 bin TL / 506 bin 600 TL





Renault: