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Renault ve Honda'dan otomobil fiyatlarına zam geldi
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 09:06
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarında üretimi durdurmuş ve bayileri kapatmak zorunda kalmıştı.
Bu üreticilerden ikisi olan Renault ve Honda, gerek koronavirüs salgını nedeniyle gerekse ülkemizde doların yükselmesiyle otomobil satış fiylatlarına zam yapma kararı aldı.
Bu kapsamda geçtiğimiz ay Honda, nisan ayı sonuna kadar Honda Civic Sedan modelinde 60 bin TL kredi tutarı için 18 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunmaya başlamıştı.
Nisan ayının sona ermesinin ardından fiyatlarını güncelleyen Honda, birçok modelde fiyat artışına gitti. Benzer şekilde Renault modellerinde de fiyat artışı gözlemlendi.
FİYATLAR ARTTI
Geçtiğimiz ay 153 bin TL seviyesinden satışa sunulan bir Honda Civic Sedan 1.6L Dream, yeni zamlar sonrası 157 bin 400 TL’ye kadar çıktı. Benzer şekilde diğer Honda modellerinde ve Renault markalı araçlarda da 5-10 bin TL arasında değişen fiyat artışları mevcut.
Bazı Honda ve Renault otomobillerin zamdan önceki ve zamdan sonraki fiyatları şöyle:
Honda:
Honda Civic 1.6L Dream (Düz, Benzin) – 153 bin TL / 157 bin 400 TL
Honda Civic 1.6L Elegance (Otomatik, Benzin) – 172 bin TL / 177 bin 300 TL
Honda Civic 1.5L Elegance (Düz, Benzin) – 181 bin TL / 186 bin 100 TL
Honda CR-V 1.5L Elegance (Otomatik, Benzin) – 287 bin TL / 293 bin 100 TL
Honda CR-V 1.5 Executive (Otomatik, Benzin) – 308 bin TL / 315 bin 100 TL
Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ (Otomatik, Hibrit) – 496 bin TL / 506 bin 600 TL
Renault:
2020 Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg – 153 bin TL / 158 bin TL
2020 Clio Touch 1.0 TCe 100 bg – 132 bin 500 TL / 137 bin 500 TL
2020 Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg – 141 bin 700 TL / 146 bin 700 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg – 153 bin 900 TL / 157 bin 900 TL
Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 202 bin 900 TL / 208 bin 900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 231 bin 900 TL / 238 bin 900 TL