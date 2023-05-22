Renault'dan büyük coupe-SUV modeli: Rafale Austral temelli bir model olan Renault Rafale, önümüzdeki ay tanıtılacak. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

İlk olarak Austral'i ve ardından onu temel alan 7 kişilik SUV modeli Espace modelini tanıtan Renault, ürün gamına yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor.

Austral temelli bir model olan Renault Rafale, önümüzdeki ay tanıtılacak.

Keskin çizgilere sahip coupe-SUV gövde tipiyle piyasaya sürülecek olan yeni Renault Rafale, CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek.

Şimdilik sadece kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Renault Rafale'nin keskin çizgilere sahip görüntüsü dikkat çekiyor.

Ön bölümde ise Austral'deki gibi geniş bir panjur ve yeni Clio'dakilere benzeyen gündüz LED'leri karşımıza çıkıyor.

Tanıtım 18 Haziran'da

Rafale'nin tanıtımı 18 Haziran tarihinde Paris Havacılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek.