Renault'nun ucuz elektriklisi Twingo tanıtıldı Konsept formunda karşımıza çıkarılan yeni nesil elektrikli Twingo, şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Son zamanlarda otomobil üreticileri, rekabetin oldukça artmasıyla ucuz model üretme yarışına girdi.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun ucuz bir otomobil üzerinde çalıştığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

İşte bu otomobil, markanın ikonik modellerinden biri olan Twingo'dan başkası değil. Şimdilik konsept formunda karşımıza çıkarılan yeni nesil elektrikli Twingo, 90'lı yıllardaki orijinal modelden yoğun esintiler taşıyor.

Hedef 1 milyon üretim

Renault'nun elektrikli araç birimi Ampere, 2030 yılına kadar altı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi ve 2032 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.

Avrupa pazarına yönelik geliştirilen yeni Twingo, operasyon maliyetlerini düşürme ve ticaret tarifelerinden etkilenmemesi amacıyla Renault'nun Slovenya'daki fabrikasında üretilecek.

Yeni Twingo, şirketin duyurduğu Ampere isimli elektrikli araç birimi kapsamında üretilecek modellerden bir tanesi.

Söz konusu model, CMF-BEV ya da yeni adıyla AmpR Small platformu üzerine inşa edilecek. Öte yandan, şimdilik hakkında fazla detay bulunmayan otomobilin en geç 2026 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Otomobilin satış fiyatının 20 bin eurodan başlayacağı da gelen bilgiler arasında.