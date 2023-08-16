Ruslar zor durumda! Mercedes bayilerin bağlantısını kesti Ekim 2022’nin sonunda Rusya’dan ayrılmaya karar veren Mercedes, Rus bayilerini yazılımından çıkardı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı.

Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı daha önce açıklamıştı.

Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.

Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.

Mercedes'ten yeni hamle

Mercedes-Benz, Rus bayilerini otomobil bakım, yedek parça ve güncelleme imkanı sağlayan yazılımından tamamen çıkardı.

Bayilerin üreticinin çevrimiçi yazılım sistemlerinden bağlantısının kesildiği belirtilirken, çevrimiçi sistemlere erişimin olmaması nedeniyle bu marka otomobile sahip olan sürücüler için bakım ve onarım süresinin uzayacağı duyuruldu.

Öte yandan, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkanı Denis Manturov, Moskova bölgesindeki fabrikasını dev Rus oto bayisi Avtodom’a satan Alman Mercedes-Benz’in altı yıl içinde fabrikayı geri alma opsiyonunun olduğunu söyledi.