Sadece 33 adet üretilecek! Alfa Romeo 33 Stradale tanıtıldı Alfa Romeo, uzun yıllar sonra yepyeni bir süper otomobil tanıttı. 33 Stradale isimli sınırlı sayıda üretilecek otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren İtalayan otomobil devi Alfa Romeo, uzun süren bekleyişin ardından yeni süper otomobilini görücüye çıkardı.

33 Stradale isimli otomobil, adından da anlaşılacağı gibi yalnızca 33 adet üretilecek. 1960'lı yılların sonunda ilk kez satışa sunulan 33 Stradale ailesinden sadece 18 adet üretilmişti.

Hepsi satıldı

Yeni süper otomobilin fiyatı açıklanmadı; ancak tahminler 1 milyon dolardan fazla olduğunu söylüyor. Otomobilin tamamının çoktan satıldığını da belirtelim.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, inanılmaz derecede geniş kişiselleştirme opsiyonu sunan modelin, şasi numarasını bile sürücü belirleyebiliyor.

Alfa'nın geliştirdiği karbon fiber monokok şasi, alüminyum iskelet ile güçlendirildi. Pencere çerçevelerini bile karbon fiberden yapan üretici, arka camı ise polikarbondan üretti.

.Alfa Romeo'nun yeni spor modelinde, 3.0 litrelik çift turbolu bir V6 görev yapıyor. Yaklaşık 630 bg güç üretebilen bu model, ürettiği gücü direkt olarak arka tekerlerine aktarıyor.

Bu motorun, Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinde bulunan 2.9 litrelik V6'nın modifiye edilmiş hali olduğunu belirtelim. Motor, 8 ileri vitesli ZF marka çift kavramalı şanzıman ile eşleştiriliyor.

Kullanıcılar istediği takdirde 33 Stradale'yi tamamen elektrikli olarak da alabiliyor. Bu seçenek ile bir süper otomobile dönüşen model, 760 bg güç üretebiliyor. WLTP verilerine göre model, yaklaşık 450 km menzil sunuyor.

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