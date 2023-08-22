Sadece 4 adet üretilecek: Eşsiz tasarımıyla Rolls-Royce La Rose Noire tanıtıldı Rolls-Royce Coachbuild bölümü, dört yıllık bir çalışmayla “La Rose Noire” isimli özel bir model hazırladı. Yalnızca 4 adet üretilecek otomobile yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Rolls-Royce Coachbuild bölümü, Monterey Otomobil Haftası'nda yeni sanat eserini görücüye çıkardı.

Dünya çapında sadece dört adetle sınırlı olan La Rose Noire modeli, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lüks otomobil üreticisi tarihinde yaratılan en görkemli parke deseniyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda marka, yine çağdaş tarihinde ilk kez roadster gövde tipinin modern bir yorumunu sunuyor.

Rolls-Royce La Rose Noire öne çıkan özellikler

Rolls-Royce La Rose Noire çelik, alüminyum ve karbon fiberden yapılan yeni bir monokok şasiye sahip.

6,75 litrelik çift turbo destekli V12 motor bulunan araç, 593 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor.

0’dan 100’e 5 saniyede çıkan Rolls-Royce La Rose Noire, maksimum hızda ise 250 km/s değerine kadar çıkabiliyor.

Otomobil, çıkarılabilir bir sert tavan tasarımıyla iki ayrı karaktere sahip. Tavan olmadan, Droptail ince, açık üst roadster olarak görünüyor.

Tavan takıldığında ise otomobil etkileyici bir coupe’ye dönüşüyor. Tavanın altında, Rolls-Royce için bir ilk olan otomobilin adını taşıyan metal levha yer alıyor.