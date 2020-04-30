Sakarya, ilk çeyrekte 1.3 milyar dolar ihracat yaptı

Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye ihracat yaparak ülke ekonomisine 1,3 milyar dolar katkı sağladı.

Koronavirüs nedeniyle otomobil sektörünün bir hayli zarar gördüğü ülkemizde üretim yavaş yavaş normale dönerken, yılın ilk çeyreğine ait veriler gelmeye başladı.

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye, toplamda 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Sakarya, bu rakamlarla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini korudu.

GEÇEN YILA KIYASLA DÜŞÜŞ VAR

Sakarya'nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,44 düştü.

Kentin, yılın ilk çeyrek ihracatında en büyük pay yüzde 91,8 ile yine otomotiv sektörünün oldu. Sektörün ocak-mart dönemindeki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,72 azalarak 1 milyar 209 milyon 217 bin dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke 191 milyon 614 bin dolarla İngiltere olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 32,41 artış yaşandı.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 135 milyon 486 bin dolarla Fransa oldu.

Bu ülkeleri 116 milyon 605 bin dolarla İspanya, 97 milyon 634 bin dolarla Almanya, 94 milyon 788 bin dolarla İtalya, 74 milyon 336 bin dolarla ABD izledi.

