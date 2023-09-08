Şimdiye kadar gördüğünüz Toyota'ları unutun! Yeni Century resmen tanıtıldı Toyota, "Century" isimli ultra lüks SUV modelini görücüye çıkardı. 170 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV "Century" modelini görücüye çıkardı.

Rolls-Royce Cullinan'ın Japon versiyonu olarak anılan lüks SUV, aylık yalnızca 30 adet üretilecek.

Otomobilde parçalı far tasarımı, lüks bir ızgara ve bu ızgaranın üzerine yerleştirilen özel bir logo bulunuyor.

Yeni Toyota Century neler sunuyor

Century SUV modelinin temelini TNGA platformu oluşturuyor. Yeni Century'nin kalbinde, CVT şanzımanlı 3.5 litrelik V6 motor ve arka tarafa monte edilmiş bir elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sunan bir şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı bulunuyor.

406 beygir güç üreten bu sistem, Lexus TX 550h+ ile aynı güce sahip.

Sadece Japonya'da satılacak

Toyota'nın ultra lüks SUV modeli şimdilik Japonya dışına çıkmayacak. 2024 model olarak lanse edilen Century'nin fiyatı da oldukça pahalı.

Toyota'nın açıklamasına göre bu otomobil, 170 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Toyota Century tarihi

İlk Toyota Century, 1967 yılında Toyota'nın birinci sınıf şoförlü otomobili olarak piyasaya çıktı.

O zamana kadar Japon şoförlü araç pazarı Batılı lüks markaların hakimiyetindeydi. Bir atılım hedefleyen Toyota, dünya sahnesinde yerini koruyabilecek tamamen yeni bir lüks Japon aracı yaratmaya koyuldu.

Birinci nesil Century, Japonya'nın o dönemde sunduğu en iyi teknolojiyle inşa edildi. Olağanüstü sessizlik ve konfor elde etmek için geleneksel Japon estetiğini insan merkezli bir yaklaşımla birleştiren onurlu bir tasarım konseptine dayanıyordu.