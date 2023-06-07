Sınıfının en iyisi olmaya aday! Volvo EX30 tanıtıldı Volvo'nun en küçük otomobili olan elektrikli EX30 görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekledi.

Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.

EX30, ABD'de iki farklı elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak. İlk seçenekte yer alan tek elektrik motoru 268 beygir güç ve 343 Nm tork sunarken, 64 kWh'lik bir batarya paketi de bu versiyonla birlikte geliyor. Bu seçeneği tercih eden kullanıcılara, 439 kilometre menzil sunuluyor.

Çift elektrik motoruna sahip ikinci versiyonda ise dört tekerlekten çekiş sistemi var. Bu versiyonun toplam gücü 422 beygir, tork değeri ise 543 Nm olarak açıklandı.

Bunların yanı sıra, çift motorlu versiyonda da 64 kWh'lik bir batarya paketi yer alıyor. Ancak bu versiyonda menzili 426 kilometreye düşüyor.

Avrupa'ya farklı paketle gelecek

Volvo, Avrupa ve diğer ülkelerde EX30'un tek motorlu ve giriş seviyesi donanıma sahip olan farklı bir versiyonunu satışa sunacak.

268 beygir gücüne sahip olacak olan Avrupa versiyonu LFP batarya paketine sahip olarak gelecek ve bu batarya paketi 49 kWh güce sahip olacak. Bu versiyonda 321 kilometre menzil sunulacak.

Volvo EX30 fiyatı

Volvo EX30, ABD'de 34 bin 950 dolar ve Avrupa'da yaklaşık 36 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak..