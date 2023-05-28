Skoda, yeni modellerini Kuzey Kutbu'nda test etti Skoda yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin kış testlerini Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirdi.

DHA

Skoda yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin kış testlerini Kuzey Kutbu'nda tamamladı.

Kapsamlı soğuk testini tamamlayan araçlar, -30 santigrat derecede dayanıklılık ve kalite testinden geçti.

Bu testlerde ana odak noktası buzlu şartlarda sürüş dengesi, yolcu konforu ve uzun kış yolculuklarında genel dayanıklılık oldu.

Ekstrem şartlardaki testlerin tamamlanmasının ardından, bu yıl sonbahar aylarında tanıtılacak yeni nesil Superb ve Kodiaq son geliştirme aşamasına girdi.

Birçok test yapıldı

Süper soğuk testleri programında kabin özelliklerine de yer verildi. Ekstra soğuk koşullarda ısıtma sisteminin performansı ve kabinin sıcaklık seviyesi ölçüldü.

Ayrıca camlardaki buğuların hızla çözülmesi, koltuk, direksiyon ve ayna ısıtma özelliğinin performansının da istendiği gibi çalışmasına dikkat edildi.

Sıcaklıkların sıfırın altında düştüğü şartlarda merkezi dokunmatik ekranın verdiği tepkilerin de sorunsuz çalışması için testler gerçekleştirildi.

Skoda yeni araç geliştirme programı kapsamında tüm modellerini yoğun testlerden geçirerek gerçek şartlara en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.