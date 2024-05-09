Skywell'in yeni hibrit SUV modeli HT-i Türkiye'ye geliyor Skywell'in yeni hibrit SUV modeli HT-i, temmuz ayında ülkemizce ön siparişe açılacak.

AA & Ensonhaber

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de 2022 yılında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından geçtiğimiz yıl resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Ulu Motor, hibrit SUV Skywell HT-i modelini Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'de ön siparişlere açmayı planlıyor.

Şirket, Türkiye'de elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturuyor.

Model, benzinli ve elektrikli motorun kombinasyonunu sunarken sadece elektrik kullanımında 200 kilometreye varan, elektrik-benzin karma kullanımda ise toplamda 1267 kilometreye varan bir kullanım menzili sağlıyor.

Yeni elektrikli sedan da yolda

Ayrıca tasarım ödüllü yeni elektrikli sedan Skyhome’un hibrit versiyonunun da hızlı bir şekilde Türkiye pazarına sunulmasına yönelik Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor ile üretici firma Skywell arasında karşılıklı olarak mutabakat sağladı.