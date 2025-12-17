Stellantis ve Bolt, Avrupa'da otonom sürüş için anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv devi Stellantis ile Avrupa’nın lider mobilite platformu Bolt, otonom sürüş teknolojilerini ticari hayata geçirmek için güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

İmzalanan anlaşma kapsamında iki şirket, Avrupa genelinde Seviye 4 sürücüsüz araçların geliştirilmesi ve operasyonel hale getirilmesi için ortak çalışmalar yürütecek.

AV-READY TEKNOLOJİSİ VE STLA PLATFORMU

İş birliği sayesinde Stellantis’in gelişmiş sensörler ve işlemcilerle donatılan eK0 orta boy van ve STLA Small platformları, Bolt’un geniş hizmet ağıyla buluşacak.

Hâlihazırda 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Bolt, bu araçları filosuna entegre ederek kullanıcılarına tamamen sürücüsüz bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

İLK TESTLER 2026 YILINDA BAŞLIYOR

Proje kapsamında Avrupa güvenlik standartlarına uygun test araçlarının 2026 yılı itibarıyla yollara çıkarılması ve deneme süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

Kademeli olarak ilerleyecek süreçte prototiplerden pilot filolara geçilecek ve ilk seri üretim aşaması 2029 yılında başlayacak.

100 BİN OTONOM ARAÇ HEDEFİ

Stellantis bu ortaklıkla küresel otonom stratejisini bir adım ileri taşırken, Bolt ise 2035 yılına kadar platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma vizyonuna yaklaşıyor.

Taraflar, sürecin sağlıklı ilerlemesi için güvenlik, veri koruma ve yasal düzenlemeler konusunda Avrupa'daki yetkili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışacak.