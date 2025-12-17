Volkswagen'in 2026 hazırlıkları başladı: İşte tanıtılacak modeller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, 2025 yılındaki beklentilerin ardından 2026'da küresel çapta büyük bir model atağına kalkıyor.

Markanın Satış Şefi Martin Sander, benzeri görülmemiş bir lansman süreci için düğmeye bastıklarını resmen duyurdu.

ID. POLO VE SUV VERSİYONU GELİYOR

Yılın açılışı, yaklaşık 25 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen ID. Polo modeli ile yapılacak.

Bu modeli daha sonra, günümüz trendlerine uygun olarak SUV gövde tipindeki ID. Cross versiyonu takip edecek.

FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Mevcut ID.3 ve ID.4 modelleri, 2026 yılında tasarım ve performans açısından ciddi güncellemeler alacak.

İç malzeme kalitesi artırılırken, müşterilerin talebi ve markanın sözü doğrultusunda tamamen fiziksel tuşlara geri dönüş yapılacak.

ÇİN VE AMERİKA İÇİN ÖZEL PLANLAR

Çin pazarı için 1.000 kilometre menzilli ID. Era ve iki yeni A segmenti model planlanırken, Amerika pazarı için hibrit seçenekler geliştiriliyor.

Ayrıca tam elektrikli stratejisinde esnekliğe giden marka, 2030 yılı itibarıyla yeni nesil Golf modelini de piyasaya sürecek.