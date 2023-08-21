Stellantis'ten büyük hedef! 2030'a kadar 75 farklı elektrikli araç geliyor Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, elektrikli mobiliteye geçiş süreci kapsamında 2030'a kadar 75 yeni elektrikli araç satışa çıkaracağını duyurdu.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, son zamanlarda elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla biliniyor.

Stellantis'in elektrikli araç planları

Stellantis’in bugün itibarıyla pazarda 24 adet BEV (Batarya elektrikli araç) modeli bulunuyor. Şirket, 2024 yılı sonunda bunu neredeyse ikiye katlayarak 47’ye çıkaracak.

Stellantis, 2030 yılına kadar dünya genelinde 75’in üzerinde BEV ve küresel BEV satışının 5 milyon olmasını hedefliyor.

Bugün Stellantis’in elektrikli araçları; Peugeot e-208 ve Fiat 500e, Fransa’da en çok satan ilk 5 ve Avrupa’da ilk 10 arasında yer alıyor.

Batarya fabrikaları da açılıyor

Stellantis, TotalEnergies ve Mercedes-Benz de dahil olmak üzere üç şirketin ortaklığında kurulan Automotive Cells Company’nin (ACC) Fransa’daki dev batarya fabrikası açıldı.

2020 yılında Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC’ye Mercedes-Benz 2022’de ortak oldu.

İlk üretim kapasitesi13 gigawatt-saat(GWsa) olan ve 2030 yılında 40 Gwsa’e yükselecek olan tesis, minimum CO2 ayak izi ile yüksek performanslı lityum-iyon bataryalar sağlayacak.

Fransa’daki açılışı yapılan ilk ACC batarya Gigafactory (gigafabrika), Avrupa’daki üç üretim tesisinden ilki ve bu tesis 2023 yılı bitmeden faaliyete geçecek.