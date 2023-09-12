SUV modelleri, Avrupa'da ilk kez satışlarda lider oldu Avrupa'nın resmi satış verilerine göre SUV gövde tipi otomobiller, tarihlerinde ilk kez Avrupa'nın en çok satan gövde tipi olmayı başardı.

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Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipi olan SUV, tarihinde ilk kez Avrupa'da da zirveye yerleşti.

İki kişiden biri SUV alıyor

Avrupa'da pazar payları 2023 yılının ilk yarısında yüzde 51'e ulaşan SUV modelleri, Avrupa'daki her iki müşteriden birinin tercihi oldu.

Toplamda 3.37 milyon adetlik satış gerçekleştiren SUV pazarındaki rekabet de dikkat çekiyor.

Avrupa'da en çok satan SUV modelleri

Yılın ilk yarısındaki satışlara göre, birinci sırada 138 bin 152 adetlik satış ile Tesla Model Y bulunuyor.

100 bin barajını aşan diğer tek SUV ise 104 bin 465 adet ile Volkswagen T-Roc oldu. Üçüncü sırada ise 96 bin 849 adet ile Toyota Yaris Cross karşımıza çıkıyor.

İlk 10'da ise sırasıyla Volkswagen Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur ve Ford Puma bulunuyor.

Tesla Model Y kadar büyük bir artış yaşayan modellerin başında ise Skoda Octavia geliyor. Octavia, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satış rakamlarını yüzde 77,3 oranında artırmayı başardı.